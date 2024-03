Confeiteiro cria bolo com rosto de Davi, do BBB 24, e surpreende ao misturar chocolate com calabresa - Reprodução / Instagram

Confeiteiro cria bolo com rosto de Davi, do BBB 24, e surpreende ao misturar chocolate com calabresa Reprodução / Instagram

Publicado 30/03/2024 13:00

Rio - O confeiteiro e artista João Silveira fez um bolo na sexta-feira (29), onde esculpiu o rosto de Davi, do "BBB 24", com cerâmica plástica assada. Através do Instagram, ele mostrou que o recheio era de calabresa com chocolate, fazendo referência ao momento em que o brother chamou um adversário do jogo de "calabreso"

"Pera aí, a calabresa tá no bolo?", questionou uma seguidora. "Sim, e ficou bom, crocante", respondeu o chef.



Davi é o queridinho do público que assiste ao reality e ganhou uma grande torcida fora da casa mais vigiada do Brasil. Atualmente, o participante soma mais de 8 milhões de seguidores no Instagram.

