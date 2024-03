Raquele faz participação em show de Matheus e Kauan - Reprodução de vídeo

Publicado 30/03/2024 10:07

Rio - Eliminada do "Big Brother Brasil 24", Raquele fez uma participação no show da dupla Matheus e Kauan, que faz parte da turnê "Praiou", na Cidade das Artes, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira. A confeiteira cantou a música "Consórcio" ao lado da dupla e empolgou a plateia presente. Um trecho da apresentação foi publicada no perfil oficial dos cantores no Instagram Stories. "Canta demais, obrigada pelo carinho", dizia a legenda.

Os ex-BBBs Michel e Leidy Elin também conferiram a apresentação dos sertanejos e aprovaram a performance de Raquele no show. "Eu sou seu fã número 1. Que emoção viver esse momento com você e ver você voar. Conta sempre comigo! Te amo!", publicou o professor de geografia.

Além de Raquele, Matheus e Kauan receberam no palco a dupla Felipe & Rodrigo e do cantor Mumuzinho. Celebridades como Naldo Benny, Cris Vianna e Bruna Griphao prestigiaram o show.