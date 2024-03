Heislaine Vieira fica noiva de Gustavo Xavier - Leo Franco/ Agnews

Publicado 30/03/2024 08:24

Rio - Heslaine Vieira, de 28 anos, está noiva! A atriz, que interpretou Soraya Furacão em "Fuzuê ", foi pedida em casamento por Gustavo Xavier, no OnBoard Festival, que acontece em um cruzeiro, na noite desta sexta-feira. Os dois estão juntos desde o fim de 2021. Um vídeo do momento especial foi compartilhado pela artista no Instagram.

"Pra sempre sim. Fui surpreendida da maneira mais linda do mundo. Ainda muito emocionada pra escrever. Te amo, meu noivo", escreveu ela na legenda.

Vários famosos reagiram ao anúncio do noivado. "Morri", disse Marina Ruy Barbosa. "Meu amor, que a vida entregue a você tudo o que você merece em forma de amor. Gustavo, você lacrou muito. Feliz demais por vocês", afirmou Walkiria Ribeiro. "Muitas felicidades, amor e sabedoria para vcs sempre! Viva esse casalzão", desejou Anna Rita Cerqueira.