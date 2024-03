Ary Mirelle, João Gomes e Jorge - Reprodução / Instagram

Rio - João Gomes e a mulher, Ary Mirelle, rebateram na última quarta-feira (27), as críticas de Isabelli Prates, especialista em educação positiva. Nas redes sociais, a influenciadora fez um vídeo reagindo à fala de João no "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, na segunda-feira (25), sobre sua relação com Jorge, seu filho de dois meses. O cantor acabou causando polêmica na web quando revelou que não troca as fraldas do bebê.

"Não, fico lá olhando. Ela [Ary Mirelle] não deixa eu fazer muita coisa, não", disse ele no programa.



Logo depois, João ressaltou que ajuda na hora de dar banho na criança. "Dou banho, o banho é o melhor. Ou quando bota para dormir ou acorda o menino. Acho que o pai só faz acordar".



A influenciadora Isabelli Prates reagiu à fala de João e criticou o comportamento do músico. "Apresento a vocês a maior desculpa usada pelos homens para se livrar de tarefas domésticas e do cuidado com os filhos".



O vídeo de Isabelli viralizou na web, chegando a João, que deixou um comentário na publicação da influenciadora e disse que ela estava sendo desrespeitosa com ele. "Olha, me desculpa, mas você tá sendo só desrespeitosa. Eu sei fazer as coisas, sim, e ajudo minha esposa de diversas maneiras. Aprendi a trocar fralda, segurar o menino, esperar ele arrotar todas as simples atividades, incentivo minha esposa a se alimentar melhor por conta da amamentação e se você me acompanhasse você ia ter visto isso tudo durante esse meu primeiro período sendo pai. Essa é a primeira semana que tenho pra me dedicar ao meu trabalho depois de um mês sem shows e totalmente dedicado a esse primeiro momento de puerpério. E agora eu ia almoçar mas eu vi isso com uma profunda tristeza - pois você não sabe da nossa realidade… e ainda cortou a parte que eu falo que gosto de dar banho que é o meu momento com a criança… um momento que a enfermeira me falou que seria meu e que seria muito importante minha e da criança. A lágrima tava no meu rosto quando vi a mensagem de minha esposa na TV porque estou com saudades. E agora estou triste por ver a sua maldade comigo".



Em seguida, Ary Mirelle também comentou na postagem de Isabelli e defendeu o marido. "Oxe, quando eu penso que as coisas na internet não podem piorar… João fez aula de aprender a trocar uma fralda pra poder fazer também. Vocês conseguem fazer algo simples, virar uma bola de neve, mas se quer me acompanham para saber a verdade. Quando João tá em casa, ele cuida muito bem do bebê comigo. E que negócio ter que tá se explicando o tempo todo. Na fala dele que diz que eu não deixo, ele não tá mentindo não, eu gosto de trocar, eu gosto de dar o banho e fora isso, ele sempre tá com Jorge. Eu passei a dar mamadeira, para João ficar com ele também".

