Virginia Fonseca ganha presente luxuoso de Zé Felipe - Reprodução do Instagram

Virginia Fonseca ganha presente luxuoso de Zé FelipeReprodução do Instagram

Publicado 29/03/2024 11:15 | Atualizado 29/03/2024 11:16

Rio - Grávida, Virginia Fonseca foi surpreendida com um presente bem luxuoso, na noite dessa quinta-feira (28). A influenciadora digital ganhou um colar do marido, Zé Felipe, que custa mais de meio milhão de reais. A joia, em formato de serpente, é em ouro rosa 18K, cravejada com diamantes e ônix (pedra) preto.

fotogaleria

"Socorro, eu tô em choque absoluto com esse presente! Eu amei! Eu amei! Te amo, Zé, obrigada! Depois das Marias (Maria Alice e Maria Flor, suas filhas) e do Zé Leonardo (bebê que espera), esse é o melhor presente que você me deu", escreveu ela, que completa 25 anos no dia 6 de abril, na legenda do vídeo.

"Isso aqui era um dos meus sonhos de joias, tá? Juro! Surreal, cala a boca! Isso é o auge! Bom, eu quero dormir e acordar com ele. Simplesmente perfeito! Está todo mundo falando que esse colar combina com meu apelido, Vivíbora", afirmou a nova apresentadora do SBT.

Zé Felipe e Virginia se casaram no civil em março de 2021 em uma cerimônia intimista em casa. Eles já são papais de Maria Alice, de 2 anos, Maria Flor, de 1 aninho, e agora estão à espera de José Leonardo.