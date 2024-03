Leandra Leal aparece com o marido em aeroporto após anunciar gravidez

Rio - Leandra Leal, de 41 anos, aproveitou esta sexta-feira santa (29) para um passeio. Ela foi vista no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ao lado do marido, Guilherme Burgos. A atriz está grávida pela primeira vez e o bebê é um menino.

Nas imagens, Leandra estava usando uma blusa larga e calça jeans durante o passeio com seu parceiro. No ar com a reprise de "Cheias de Charme", onde interpretou a personagem Rosário, a atriz costuma ser bastante discreta sobre sua vida pessoal.



Apesar de ser uma pessoa reservada, a notícia da gestação do segundo filho de Leandra, o primeiro com Guilherme, foi anunciada em 18 de março nas redes sociais. A atriz já é mãe de Júlia, adotada quando era casada com o produtor cultural Alexandre Youssef.



Leandra e Guilherme se conheceram em 2019 durante as gravações da série "Aruanas" e começaram um relacionamento. Em dezembro de 2020, casaram em uma cerimônia íntima na praia do Canto, em Búzios, e dois anos depois realizaram uma festa para celebrar a união com amigos e familiares.

Relatar erro