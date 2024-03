Alinne Moraes compartilha clique ousado de topless - Reprodução /Instagram

Publicado 29/03/2024 14:41 | Atualizado 29/03/2024 14:43

Rio - Alinne Moraes, de 41 anos, publicou uma foto de topless nesta sexta-feira (29), em seu Instagram e acabou tendo um problema com a rede social devido o clique ousado. Na legenda da publicação, a atriz contou ter sido notificada sobre a foto poucos minutos após a postagem.

"2 minutos no feed e o Instagram acabou de avisar: 'Esta publicação pode limitar o alcance da sua conta para não seguidores. Talvez sua publicação não siga nossas Diretrizes de Recomendações. Isso pode impactar o alcance da sua conta no Reels, nas recomendações do Feed, na seção Explorar, na pesquisa ou nas sugestões de contas para não seguidores'", escreveu ela.Apesar de ser notificada, internautas e amigos famosos enalteceram a beleza de Alinne nos comentários. "Os critérios de moderação são incompreensíveis. Regulam beleza, mas permitem ódio sem freios. Linda essa foto", disse Bruno Garcia. "O Instagram acabou de avisar que esse retrato é belíssimo. Tempos difíceis, o belíssimo causa espanto, o contrário não", falou uma fã. "Eles não estão preparados para a belez", elogiou mais uma. "O Instagram precisa melhorar muita coisa. Já você, só melhora com o tempo", declarou outro.