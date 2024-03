Bruna Griphao - Reprodução/Instagram

Bruna GriphaoReprodução/Instagram

Publicado 29/03/2024 18:31 | Atualizado 29/03/2024 18:41

Rio - Depois de aproveitar o aniversário de Anitta e suas férias em Miami, nos Estados Unidos, Bruna Griphao retornou ao Brasil, mas a volta não saiu como planejado. A atriz compartilhou nas redes sociais que enfrentou vários problemas durante o embarque e desembarque, até voltar ao Rio de Janeiro.

fotogaleria

A atriz perdeu temporariamente a sua mala e explicou que seu voo teve contratempos. Ela ficou duas horas parada dentro do avião e se preocupou em perder o voo seguinte para o Rio de Janeiro, já que era o único disponível naquele dia. Bruna corria o risco de passar a noite na cidade de Atlanta caso perdesse a conexão.

"Foi minha primeira viagem internacional sozinha. Fui pegar o primeiro voo, de Miami para Atlanta. Nesse voo, a gente ficou dentro do avião umas duas horas parados. Estava dando algum 'BO' que não estava entendendo. Comecei a olhar o horário e falei: 'cara, o meu voo de Atlanta para o Rio sai daqui a pouco. Eu não vou chegar a tempo.' E só tem um voo de Atlanta para o Rio por dia. Ou seja, se eu chegar em Atlanta e perder meu voo de conexão, vou ter que passar a noite em Atlanta", disse ela.

Ela conseguiu chegar a tempo para o embarque em Atlanta, mas sua mala não foi junto. Mesmo com todas as dificuldades e a surpresa desagradável de não ter sua bagagem ao chegar ao Brasil, ela expressou alívio por estar em casa.

"A gente chegou em Atlanta e ainda faltava, tipo, 30 minutos para o embarque. A gente teve que desembarcar, aquela fila para sair do avião. Encontrei um brasileiro no caminho e a gente foi correndo. Cheguei no voo quase desmaiando. Tudo isso para falar que: cheguei no Brasil, fui pegar minha mala na esteira e minha mala não veio. Tudo meu dentro da mala. E é isso, tive que me maquiar agora com o que tinha em casa. Não tem um pó compacto, nada. Mas, tudo bem. Estou feliz, estou em casa", concluiu.