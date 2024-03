Anitta compartilha fotos da segunda noite de comemoração do seu aniversário - Reprodução / Instagram

Anitta compartilha fotos da segunda noite de comemoração do seu aniversário Reprodução / Instagram

Publicado 28/03/2024 13:44 | Atualizado 28/03/2024 13:47

Rio - Anitta abriu um álbum de fotos da segunda comemoração de aniversário, nesta quinta-feira (28). Nas redes sociais, a cantora publicou alguns registros aproveitando muito ao lado de familiares e amigos, em uma balada em Miami, nos Estados Unidos. A 'Girl From Rio' completa 31 anos no próximo sábado (30).

fotogaleria

"Celebração número 2", escreveu a artista no Stories do Instagram."Voltando para casa depois de mais uma celebração. Começamos anteontem, né? Ontem foi a festona, mas anteontem eu estava com a minha família em casa e a gente se divertiu muito", explicou ela. "Eu to tão feliz, me senti tão amada, tão amada. Ontem eu tava contando a lista e mais de 100 pessoas saíram do Brasil para vir celebrar meu aniversário comigo. É o momento mais feliz da minha vida, eu to tão bem dentro, pode acontecer qualquer coisa fora, pode dar tudo errado, que a gente vai continuar feliz", continuou."Obrigada aos meus amigos que me ajudaram a organizar a festa e cuidar dos meus amigos e família que vieram pra cidade", agradeceu."Até sábado a gente vai comemorar muito mais ainda, porque a vida é pra ser celebrada, comemorada, vivida, aproveitada", finalizou.