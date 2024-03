Camila Moura - Reprodução/Instagram

Publicado 28/03/2024 18:05 | Atualizado 28/03/2024 19:00

Rio - Camila Moura, ex-esposa de Lucas Henrique , conhecido como “Buda” do "BBB 24", usou seu perfil no Instagram para se posicionar sobre as fotos em que é vista saindo de um motel em São Paulo ao lado de um homem desconhecido.

Por meio dos stories, a nova influenciadora digital compartilhou a notícia divulgada pelo perfil Fofoquei e desabafou sobre a repercussão do flagra: “Não tenho um dia de paz, né? Todo dia uma bomba! Será que é pedir muito um dia sem caos?”, lamentou.

Porém, o flagra causou dúvidas nos internautas, levantando questionamentos sobre a veracidade da situação e se poderia ser uma estratégia para ganhar engajamento. “Ela aprendeu muito rápido os truques de influenciadores”, comentou Rico Melquiades.

A mulher pretende dar entrada no processo de divórcio com Lucas Henrique, participante do "BBB 24", após anunciar o fim de seu casamento nas redes sociais devido ao suposto flerte dele com Giovanna Pitel dentro do confinamento, neste mês.

Durante março, Camila apagou todas as fotos ao lado de Lucas Henrique que tinha publicado nas redes sociais. Ela não participou das dinâmicas do programa que envolvem a presença dos familiares, o que causou estranhamento em Buda, que ainda não tem conhecimento do fim do casamento.

Em entrevista à CNN, Adélia Soares, advogada da nova influenciadora, confirmou que já estão elaborando o pedido de separação. "A Camila optou pelo encerramento do casamento. Já estamos elaborando todo o trâmite correto para entrar com o divórcio", explicou a profissional.