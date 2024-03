Fabíola de Andrade - Reprodução/Instagram

Publicado 28/03/2024 17:03

Rio - Fabíola de Andrade está retomando sua rotina de treinos após uma pneumonia. A rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel compartilhou um vídeo na academia nesta quarta-feira (27), revelando as consequências do uso de cigarro eletrônico, como o ganho de 4 kg após largá-lo.

Em um vídeo publicado no seu perfil nas redes sociais, Fabíola apareceu filmando no espelho da academia entre os aparelhos de musculação, onde menciona: "Depois que parei com o vape, engordei 4 quilos. Bora emagrecer".

Em 06 de março, Fabíola já havia compartilhado um vídeo onde detalhava sua batalha contra o vício em cigarro eletrônico. Ela percebeu os primeiros sinais negativos do uso do vape na academia, como cansaço e dificuldade para respirar.

Apesar dos alertas sobre os riscos, Fabíola usou o cigarro eletrônico por dois anos. Após realizar uma tomografia, foi diagnosticada com pneumonia e inflamação nos pulmões. Agora, ela precisará repetir esse procedimento a cada três meses para monitorar sua saúde.

"Segundo meu médico, se eu não tivesse essa pneumonia agora, daqui a alguns meses eu estaria usando oxigênio dentro de casa. Joguei fora tudo o que eu tinha de cigarro eletrônico. Estou fazendo um alerta para vocês porque esse negócio causa um mal real", alertou ela.

Ela encerrou seu relato com uma mensagem: "Se você usa cigarro eletrônico, pare o quanto antes, porque isso causa um mal muito grande, e é real. Se você tem amor pela própria vida, pare de usar".