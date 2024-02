Fabíola de Andrade é rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel - Divulgação

Fabíola de Andrade é rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre MiguelDivulgação

Publicado 11/02/2024 07:00

Rio - Fabíola de Andrade fará sua estreia à frente da bateria 'Não Existe Mais Quente', da Mocidade Independente de Padre Miguel, nesta segunda-feira, na Marquês de Sapucaí. Após desfilar como musa da agremiação em 2016 e por diversas vezes em outros cargos, a influenciadora digital é só sorrisos ao falar sobre o momento especial e assume que já está com frio na barriga.

"Minha expectativa para o desfile é muito alta! Estou muito animada e empolgada para estrear como rainha da Mocidade. Com certeza rola uma ansiedade e um frio na barriga, afinal é um momento muito importante e especial para mim", comenta ela, que foi abraçada pelos integrantes e torcedores da escola. "Minha relação com a comunidade e com a bateria tem sido incrível. Tenho recebido muito apoio e carinho de todos. A Mocidade é uma casa para mim e estou muito feliz em fazer parte disso".

Fabíola se dedicou muito para riscar o chão da Avenida. É que durante os ensaios da escola, que apresentará um enredo sobre caju, ela recebeu algumas críticas em relação a sua desenvoltura no ritmo. Para fazer bonito, a influenciadora fez aulas de samba. "As críticas que recebi em relação ao meu samba foram sim construtivas. Eu entendi que precisava melhorar e me aperfeiçoar, por isso comecei as aulas de samba. Estou feliz em ver minha evolução e agradeço a todos que me ajudaram nesse processo".

Natural de Alvorada, no Rio Grande do Sul, a beldade também cuidou da alimentação e intensificou os treinos para colocar o corpão pra jogo neste Carnaval. "Quero dar o meu melhor e representar a Mocidade da melhor forma possível". E por falar em boa forma, Fabíola admite que sua fantasia é bem sensual. "Não posso adiantar muitos detalhes, mas posso dizer que ela vai representar a força e a energia da minha escola. Será uma fantasia ousada, mas também com muito respeito e elegância".

Ela ainda conta que recebeu muito apoio do marido, Rogério de Andrade, que é bicheiro e patrono da Mocidade, e dos filhos Rodrigo e Rafael, nesta fase de sua vida, mas entregou que eles não vão participar do desfile. "Meu marido e meus filhos são minha base e meu maior apoio, tenho muita sorte em tê-los ao meu lado. Farão muita falta no desfile".