Giovana Cordeiro é musa da Porto da PedraMaria Júlia Magalhães / Divulgação

Publicado 11/02/2024 07:00

Rio - Giovana Cordeiro está pronta para participar do maior espetáculo da Terra. Protagonista da novela "Fuzuê", da TV Globo, a atriz de 27 anos faz sua estreia na Marquês de Sapucaí, neste domingo, como musa da Porto da Pedra, que está de volta ao grupo especial, com o enredo "Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular". A artista marca presença logo no início do desfile da agremiação. "Venho junto com a comissão de frente, que traz os alquimistas, a alquimia dos saberes", adianta.

A artista também não esconde a empolgação com o desfile da vermelho e branco. "Estou animada! Fico me preparando, cantando o samba, pensando em como será no dia... Acho que são tantas coisas para fazer entre a reta final das gravações e a preparação para o desfile, que eu nem consigo ficar pensando muito em como vai ser. Estou mesmo curtindo cada parte do processo", vibra Giovana, que dá um spoiler sobre sua fantasia. "Representa a pedra filosofal sobre a qual os alquimistas tanto falavam, que transformava metais em ouro e era o elixir da longevidade".

Para cruzar a Avenida, a atriz fez uma preparação intensa. "Estou reforçando o treino para alguns grupos musculares que eu sei que serão mais exigidos na hora do desfile. Outra coisa que para mim está sendo bem importante são as aulas de samba. Amo dançar, já sabia sambar, mas para desfilar tem que ter mais técnica para harmonizar os movimentos com o ritmo da bateria da escola. Ali eu faço parte de um time. Isso para mim está sendo bem importante".

No Carnaval em que há debates sobre o corpo feminino real, Giovana entrega que já foi alvo de comentários sobre sua silhueta, que diga-se de passagem é maravilhosa. "Já ouvi comentários e é difícil a gente não se deixar influenciar por eles. É um incômodo, porque ninguém deveria se sentir confortável para julgar a aparência de outra pessoa. Mas com o tempo fui aprendendo a filtrar o que de fato deveria levar em consideração e o que não deveria", destaca.

'Devo participar de algum bloco'

Além do desfile da Porto da Pedra, está nos planos da artista participar de algum bloquinho de rua. "Domingo ficarei o dia me preparando para o desfile. Para os outros (dias), ainda não defini nada. Mas se der, devo participar de algum bloco sim. Adoro o Carnaval de rua", reforça.

Foliona, Giovana se diverte ao relembrar um carnaval em que desmaiou no meio do bloco. "Tenho algumas histórias. Muitas de perrengue, porque em algum momento a gente passa um perrengue na rua, depois de horas desfilando (risos). Já até desmaiei no meio do bloco. Então, bebam água e passem protetor solar porque o calor este ano promete ser ainda maior", aconselha.

Reta final de 'Fuzuê'



Giovana entrega o que podemos esperar de Luna, sua personagem em "Fuzuê", nos próximos capítulos do folhetim de Gustavo Reiz. "Gente, tem tanta coisa para acontecer nesta reta final. Vai ter choro, a gente vai ver como será o desfecho de Maria Navalha (Olivia Araújo) e a filha – essa é uma das grandes histórias de amor que contamos na novela – e torço para também ter muitas alegrias no caminho de Luna", diverte-se.

A atriz ainda se arrisca em palpitar um final ideal para a designer de biojoias. "Adoraria ver a Luna viajando pelo mundo, aproveitando a liberdade, a paz, o dinheiro dela. Crescendo profissionalmente e se realizando nesse sentido. Eu fico muito feliz em fazer uma mocinha forte e que batalhou pela própria jornada nessa trama. Gosto de fazer personagens femininas potentes e ficaria muito feliz se o final dela fosse empoderador e surpreendente", deseja.

Por fim, ela admite que sua primeira protagonista ficará guardada em seu coração. "Sem dúvida Luna é uma personagem muito especial. É a minha primeira protagonista em uma novela, uma mocinha com muita força e muita coragem, que fala a língua do povo. Acho que por isso ela faz sucesso com o público. Fico muito feliz quando as pessoas falam comigo sobre ela, quando me reconhecem pelo trabalho".