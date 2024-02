Mulher Melão vai desfilar pela Grande Rio neste domingo de Carnaval - Marcio Barbosa

Mulher Melão vai desfilar pela Grande Rio neste domingo de CarnavalMarcio Barbosa

Publicado 11/02/2024 07:00

Rio - Afastada do Carnaval carioca desde 2016, Renata Frisson, a Mulher Melão, retornará à Marquês de Sapucaí como musa da Grande Rio, que será a quarta escola a desfilar neste domingo. Em entrevista ao Meia-Hora, Melão conta que gosta de passar pela Avenida com uma fantasia bem ousada, mas este ano seu figurino está mais comportado. Ela também diz que não liga de gastar dinheiro com seus looks para desfilar e revela se vai arranjar um amor de Carnaval. Confira!

Melão, você vai desfilar este ano pela Grande Rio, depois de um tempo afastada da Avenida. Como você está se sentindo com esse retorno?

Eu estou muito feliz de estar de volta a Grande Rio e eu quero que a escola de Duque de Caxias desfile muito bem, contagiando a Avenida.

O enredo da Grande Rio este ano é "Nosso Destino é Ser Onça". O que te faz virar uma onça?

Eu sou igual a Juma Marruá (personagem da novela 'Pantanal'), quando eu fico com raiva eu viro onça. Toda mulher, quando está com raiva, vira onça de verdade.

Como você se preparou para estar em forma e desfilar na Marquês de Sapucaí?

Eu faço exercício o ano todo. Eu brinco que eu faço um Carnaval por mês porque minha rotina é muito intensa, mas claro que a gente dá aquela intensificada no Carnaval pro bumbum ficar perfeito.

Você gastou muito com a sua fantasia para o Carnaval?

Eu costumo gastar bastante com o Carnaval. Realmente, é um investimento muito alto. Eu costumo dizer que o Carnaval é a festa da luxuria, do ego... Então, quando a gente ama, a gente não poupa. A gente gasta mesmo. Com prazer!

Qual é a sua forma preferida de curtir a folia?

A maneira que eu mais gosto de passar o Carnaval, com certeza, é desfilando na Sapucaí. E de preferência de uma maneira bem ousada.

Então já podemos esperar que sua fantasia este ano seja bastante ousada, né?

Este ano minha fantasia não é muito ousada. Mas torçam muito pra Grande Rio porque se ela for campeã aí sim eu vou aprontar uma ousadia.

Você pretende arrumar um amor de Carnaval?

O amor sempre está presente na minha vida. Eu amo o ano todo.