Ailton Krenak marcam presença no desfile do Salgueiro Divulgação

Publicado 10/02/2024 18:08 | Atualizado 10/02/2024 18:12

Rio - O desfile do Salgueiro, neste domingo (11), contará com a presença de algumas das mais importantes personalidades indígenas do Brasil. Todos virão no sexto e último carro, "Por um Brasil Cocar", que destaca o trabalho em prol dos povos originários. O enredo exalta a cultura yanomami.



O grupo é liderado por Davi Kopenawa, escritor, ator, xamã e presidente da Hutukara Associação Yanomami, e Ailton Krenak, primeiro indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras.



Beto Marubo, líder da segunda maior terra indígena do país, é outro nome da lista. Representante da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), ele era amigo do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, assassinados em 5 de de 2022. Alessandra Sampaio, viúva de Dom, e a jornalista Sõnia Bridi, que fez uma série e diversas reportagens sobre o caso, também estarão na alegoria.



O desfile terá, ainda, a presença de Daiara Tukano, reconhecida por seu trabalho como muralista, professora e ativista pelos direitos indígenas, e de Mapu Huni Kuin, líder espiritual do povo Huni Kuî, que recentemente estreou como ator na novela "Terra e Paixão".



"Quando a gente tem a presença dessas lideranças em um evento tão popular e amplamente divulgado como o Carnaval do Rio, a gente amplia a visibilidade da cultura yanomami, das causas indígenas e, juntos, alcançamos um público ainda maior, contribuindo para uma maior conscientização e engajamento em relação às questões que afetam as comunidades indígenas em todo o Brasil", analisa o presidente da escola, André Vaz.



O enredo da agremiação é "Hutukara". O Salgueiro é a terceira escola a desfilar neste domingo.