Rainha de Bateria Rose Nascimento e Rei de Bateria Anderson Reis da União do Parque Acari brilham no CarnavalRodrigo T.Ribeiro / Agência O Dia

Publicado 10/02/2024 11:02

Rio - Em meio à euforia do Carnaval, a rainha de bateria Rose Nascimento e o rei de bateria Anderson Reis, da União do Parque Acari, foram figuras de destaque na folia carioca. Com suas personalidades vibrantes e comprometimento com a escola, eles garantem momentos de brilho e alegria.

Durante uma entrevista animada, Rose e Anderson compartilharam suas perspectivas sobre o Carnaval e o que é essencial para eles durante essa festividade tão aguardada.

Ao ser preguntado sobre o que não pode faltar no seu carnaval, com um sorriso no rosto, Anderson respondeu sem hesitação: "Alegria". Essa simples palavra resume o espírito contagiante que ele traz para a bateria e para toda a comunidade da União do Parque Acari.

Já Rose, quando questionada sobre o que não pode faltar em seu carnaval, destacou: "Não pode faltar pedraria e brilho". Sua resposta reflete não apenas a exuberância de sua fantasia, mas também a sua dedicação em representar a essência da escola de samba. "Minha fantasia representa a paz, os negros, que é isso que a gente quer aqui na terra", explicou Rose, revelando a profundidade de significado por trás de sua indumentária.

Rose Nascimento e Anderson Reis personificam e representam orgulhosamente a União do Parque Acari. Seja desfilando na Marquês de Sapucaí ou compartilhando momentos de felicidade com os membros da comunidade como embaixadores da festa mais esperada do ano.