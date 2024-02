Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro, Helena Werneck - Rodrigo T. Ribeiro / Agência O Dia

Publicado 10/02/2024 10:37 | Atualizado 10/02/2024 11:39

Rio - A secretária municipal da Pessoa com Deficiência do Rio, Helena Werneck, responsável pelo Espaço Mais Acessível, frisa gratuita no setor 13 exclusiva para PCDs (Pessoas com Deficiência), está liderando uma iniciativa importante para garantir a participação plena de todos no Carnaval Carioca. Em parceria com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro (SMPD), o Carnaval da Inclusão na Sapucaí está ganhando destaque.

Além da frisa gratuita no setor 13, que oferece todas as acessibilidades necessárias, a Secretaria da Pessoa com Deficiência terá um segundo espaço na Sapucaí neste ano. Ao lado da área de 650 m² destinada ao público em geral, haverá um camarote para parceiros e influenciadores, o Lounge Sapucaí. O objetivo desse espaço é conscientizar sobre a importância da inclusão e buscar patrocinadores para ações futuras da SMPD.

"A gente tem um espaço aqui belíssimo, com todas as acessibilidades possíveis, e assim a galera se distrai, se diverte, estou muito animada, é uma delícia a gente proporcionar isso. Perfeito esse espaço. Maravilha, então, hoje é o primeiro dia. Ah, hoje é o dia de tudo se adaptar e é muito legal, vem muita coisa por aí, bastante animação e festa nesse Carnaval de inclusão", afirmou a secretária Helena Werneck.

Essa iniciativa destaca o compromisso do município do Rio de Janeiro com a inclusão e acessibilidade, garantindo que todos os cidadãos tenham a oportunidade de participar plenamente das celebrações carnavalescas. O Carnaval da Inclusão na Sapucaí promete ser um marco importante na história do Carnaval carioca, celebrando a diversidade e promovendo a igualdade de acesso a todos os foliões.