Valéria Valenssa - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Valéria ValenssaReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 10/02/2024 10:21 | Atualizado 10/02/2024 11:12

Rio - Valéria Valenssa surpreendeu ao estar presente no primeiro dia de desfiles da série ouro do carnaval carioca, nesta sexta-feira (09), representando a União de Maricá , como destaque, na frente da rainha Rayane Dumont. Um dos maiores nomes do carnaval do Estado e ícone da folia do Rio de Janeiro, a eterna Globeleza foi ovacionada e aplaudida pelo público.