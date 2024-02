Marcelo Adnet e Patrícia Cardoso - Reprodução/Instagram

Publicado 10/02/2024 14:08 | Atualizado 10/02/2024 14:44

Rio - Marcelo Adnet anunciou neste sábado (10) que colocou um fim em seu relacionamento com Patrícia Cardoso. Eles estavam casados desde 2017 e têm uma filha de três anos , chamada Alice.

A informação foi confirmada pelo O DIA, com a assessoria de imprensa do humorista, após ele ser flagrado aos beijos com outra mulher nesta sexta-feira (09), na Marquês de Sapucaí.

Patrícia usou as redes sociais na tarde deste sábado, para dizer que não está bem diante dessa situação. "Juntas somos mais. Bora crescer essa rede de apoio", escreveu em uma publicação.

Adnet já traiu Dani Calabresa, enquanto eram casados, entre 2010 e 2017. Na ocasião, ele também foi flagrado com uma mulher desconhecida, no Rio de Janeiro.