Veja traz truques especiais e funcionais que podem auxiliar na curtição e na manutenção de hábitos saudáveis, sem ficar com a sensação de ressaca - Renan Areias/ Agência O Dia

Veja traz truques especiais e funcionais que podem auxiliar na curtição e na manutenção de hábitos saudáveis, sem ficar com a sensação de ressacaRenan Areias/ Agência O Dia

Publicado 10/02/2024 14:53 | Atualizado 10/02/2024 14:59

Com o Carnaval, tem quem esteja com o cronograma em mãos para curtir a folia ou acompanhar a maratona de desfiles das escolas de samba. Mas para além da diversão, é necessário se atentar aos cuidados com a saúde, para que as horas investidas na festa não se tornem um problema imediato após os blocos, eventos e momentos de lazer.

Bianca Vilela, mestre em Fisiologia do Exercício pela UNESP, explica que a alimentação e a hidratação são vitais para que o folião consiga aproveitar com maior qualidade os dias de festa.



"Elas fazem parte do repertório obrigatório para quem quer estar numa boa nesses dias. Mesmo para quem se empolga e emenda uma programação na outra, é importante garantir que se coma alimentos confiáveis, sabendo de onde eles vêm e evitando contaminações, além de evitar molhos, coisas muito condimentadas e investindo bastante na proteína, que melhora a resistência do corpo. Bananas são grandes aliadas neste percurso, além das barras de cereal e proteína, que devem ser consumidas junto aos carboidratos, dando energia e mantendo a saúde dos músculos", detalha.



Outro alerta da especialista é em relação ao álcool, que diante de dias muito quentes, pode provocar a desidratação.

"Minha dica é usar uma medida que possa nortear esse consumo e equilibrar as coisas. Por exemplo: a cada lata de cerveja, três copos de água. Um truque que pode ajudar é levar na pochete um potinho pequeno com sal e açúcar. Basta colocar uma pitadinha na água e temos um excelente isotônico natural, que auxilia na energia e vitalidade para a festa", conta.



Nos pés, Bianca recomenda que sejam adotados calçados confortáveis, para evitar lesões ortopédicas. "Evitem sapatos altos e escolham modelos que tragam estabilidade. Nunca optem por calçados novos, que podem trazer algum desconforto e potencializar problemas nos pés", pontua.