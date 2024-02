Leandra Leal - Reprodução/Instagram

Publicado 10/02/2024 12:23

Rio - Leandra Leal revelou ao público nesta sexta-feira (09), por meio das redes sociais, que não irá participar do carnaval deste ano, devido a alguns compromissos profissionais.

Torcendo pela Mangueira, uma das escolas de samba mais tradicionais do carnaval carioca, a atriz começou seu texto ressaltando o quanto a festa é importante para ela.

"Eu tinha um sonho quando era criança: ser uma pessoa do carnaval. Queria sair na sexta e voltar na quarta, e viver todas aquelas experiências mágicas que eu ouvia os adultos relatarem na quarta-feira de cinzas durante a apuração. Apesar de ser mangueirense, desfilar sempre que posso e amar to todas as outras escolas, minha realização sempre foi a rua. Eu amo aquela lembrança da minha infância, o medo do bate bola, a alegria das primas na rua, os blocos de Paquetá (tô falando dos anos 1980)", escreveu.

"Adolescente, participei ativamente do carnaval no início dos anos 2000, vi a fundação de blocos que hoje são gigantes, e sempre bati ponto no centro do Rio de Janeiro para ir no Cordão da Bola Preta e no Cacique de Ramos. O carnaval é necessário. Eu sou uma apaixonada por essa festa e por tudo o que ela representa, culturalmente, socialmente, politicamente. Uma das minhas maiores alegrias e responsabilidades é carregar o estandarte do meu amado Cordão da Bola Preta, o maior, mais antigo e mais lindo bloco da minha cidade. É uma alegria sem fim", acrescentou.

Por fim, ela garantiu que acompanhará a transmissão dos desfiles. "Este ano eu não vou poder estar presente, tentei até o último minuto, mas agora entendi que não vou conseguir estar, tive que fazer essa escolha por compromissos profissionais. É a primeira vez que não vou num desfile do Bola desde os meus 18 anos. Este ano não vou ao Cacique, não vou na avenida, não vou sair com a minha Mangueira homenageando uma mulher mangueirense tão incrível como a Alcione, não vou pedir a localização pra quem já chegou no bloco, não vou encontrar na esquina um bloco lindo que não conhecia. Vou ficar em casa mas vou gritar campeã, vou chorar com a Mangueira, vou ver todos os desfiles e talvez fique comentando nas redes, vou ver o Bola passar na TV, acho que vou chorar, mas a festa continua e quem é do carnaval sabe que ele acontece ao longo do ano todo para explodir em fevereiro. Este ano eu não vou. Este ano eu vou ficar quieta, bolando os próximos e logo mais eu compartilho com o mundo no que estou trabalhando. Este ano, amigos, me perdoem, não me convidem, não me mandem fotos, nem áudios, nem localização, nem peçam dicas, eu peço que me esperem porque ano que vem eu volto", concluiu.