Publicado 10/02/2024 19:58

Rio – O bloco Empolga às 9 desfilou com o AfroReggae na Avenida Atlântica, em Copacabana, Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (10). Os integrantes partiram do Posto 6, tocando um repertório de sambas, até a altura da Rua Constante Ramos.



O Empolga às 9 surgiu em 2003, nas areias da Praia de Ipanema. Já o primeiro desfile aconteceu em 2004, no sábado de Carnaval, em Botafogo. Na ocasião, sua partida foi debaixo de muita chuva. No dia seguinte, a banda se apresentou parada, em frente ao Posto 9.



O repertório do cortejo exaltou grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil, Lenine, Jovelina Pérola Negra e Rita Lee.

AfroReggae

Completando 18 anos, o bloco AfroReggae também arrastou centenas de foliões. O desfile prestou homenagem ao MC Marcinho, que morreu em agosto de 2023. A concentração foi no Posto 5 e o bloco saiu por volta das 13h rumo ao Posto 7.



Os integrantes do bloco aproveitaram o desfile para comemorar a parceria com a Crespo Music, selo que passaram a integrar. A gravadora tem como lema o empoderamento de artistas negros e oriundos de favelas, e é também uma plataforma para promover a diversidade na indústria musical.



“Eu costumo dizer que o Bloco Afroreggae é a personificação da palavra groove. Eu nunca tinha vivenciado uma experiência musical tão completa e diferenciada como a que vivemos hoje. Levamos toda nossa energia pro trio e levantamos a galera com nosso som e nosso coração”, declarou Negawal, vocalista do bloco.



O AfroReggae destaca-se por seu apoio às comunidades historicamente estigmatizadas como pobres, negros, pessoas de favelas, de áreas periféricas e da comunidade LGBTQIAPN+. Sob a direção do DJ Sany Pitbull, o bloco apresenta um repertório eclético que abrange rock, funk, axé, reggae e outros ritmos, prometendo uma experiência musical verdadeiramente inclusiva.