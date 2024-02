Rebecca desfilará como musa do Salgueiro - Juliana Ferreira/ Divulgação

Publicado 11/02/2024 06:00

Rio - Rebecca tem uma linda história de amor com o Salgueiro. Este ano, a cantora completa 15 anos na escola da Zona Norte, onde atuou durante 13 anos como passista — sendo um deles como Rainha das Passistas — e, agora, arrasa como musa. A relação duradoura com a agremiação é fruto de um legado familiar. O avô da artista, Marco Antônio Louriçal, já falecido, fazia parte da harmonia da vermelho e branco e a introduziu nas raízes do samba. E de lá, a cantora nunca mais saiu.

"Falar de carnaval pra mim, é falar do Salgueiro. Desde a primeira vez que eu pisei na quadra do Salgueiro, fui muito bem recebida. Foi lá que tudo começou, onde me encontrei no samba. Sempre digo: 'Eu construí uma história muito linda no Salgueiro, viajei muitos países sambando e o samba me ensinou a estar no palco'. Hoje, eu me orgulho muito de toda a trajetória que construí e ocupar por mais um ano o posto de musa é uma honra e alegria infinita", afirma Rebecca.

A artista de 25 anos ainda cita o Carnaval de 2022 como o mais marcante em sua vida. "Todos os desfiles foram marcantes para mim, mas o que foi muito especial foi desfilar em cima do carro que contava um pouco sobre a 'resistência no funk', foi diferente de tudo, embora eu preferisse ter vindo desfilando no chão", recorda ela, que pretende passar essa tradição carnavalesca para a filha, Morena, de 6 anos.

"Meu avô foi quem me apresentou a esse mundo e eu quero fazer o mesmo com a minha pequena. Eu sou apaixonada pelo Carnaval, por essa arte, acho que é uma das festas mais bonitas que existem, e eu espero transmitir todo esse amor para a minha filha também", deseja a cantora. E parece que ela não vai precisar de muito esforço pra isso: a pequena já demonstra encantamento pela folia. "Levei a Morena no último ensaio técnico, que foi na Sapucaí, e ela já é apaixonada pelo carnaval".

A cantora também não esconde suas expectativas para o desfile do Salgueiro, que este ano leva para a Avenida o enredo “Hutukara”, do carnavalesco Edson Pereira, e conta quais são seus rituais para que tudo saia perfeito. "Sou muito suspeita para falar, mas está tudo muito lindo. Esse ano venho como musa novamente e pra mim é um sonho realizado. Sempre antes de entrar, eu gosto de orar e pedir proteção, agradecer a todos que estão comigo nessa caminhada. Todos os anos eu fico muito ansiosa, espero que seja o melhor da minha vida, e de fato é. Um ano supera o outro e me faz ter certeza que o Salgueiro é minha família no samba".

O nome da fantasia de Rebecca é: Yaroriyoma pë. "Representa as filhas, irmãs, noras e esposas dos xapiris. Essa mulher espírito também faz sua dança para os xamãs. São belíssimas jovens e hábeis no preparo de encantamentos amorosos. Seus feitiços alegram-os e assim elas conseguem fazer com que se levantem e dancem", explica a cantora.

Além do desfile, Rebecca também se apresentará em um camarote da Sapucaí. "Agradeço a Deus por me permitir viver momentos como esse. O samba e o funk são minhas grandes paixões, poder entregar o meu melhor para ambos é uma das coisas que mais me faz feliz", celebra a artista, que se prepara intensamente para esta época. "Muita água, foco na academia e nos ensaios para dar conta de tudo! Minha energia com a avenida não vai parar durante todo o carnaval. A conexão com aquele lugar é o principal, se seu coração estiver na avenida, os 75 minutos passam sem sentir", declara.