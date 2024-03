Fabiana Justus compartilha diário pré-transplante de medula óssea - Reprodução / Instagram

Publicado 28/03/2024 15:10

Rio - Fabiana Justus, que está em tratamento contra a leucemia, compartilhou nesta quinta-feira (28), em seu Instagram, um vídeo relatando como foram os momentos que antecederam o seu transplante de medula óssea. A influenciadora gravou um diário, compilando tudo o que aconteceu desde quando foi internada, no dia 21, até o dia que aconteceu a operação, na quarta-feira (27).

"Um pouco da jornada com destino a cura", escreveu ela na legenda da publicação."Eu tô feliz de ter essa possibilidade. O transplante é minha cura, eles deixaram isso muito claro. Eu fui muito abençoada e eu agradeço a Deus todos os dias. A gente tá mais forte", agradeceu."Hoje foi um dia muito especial! Eu tô num dia, assim, agradecida, muito abençoada, muito feliz. A doença que eu tive é uma leucemia melóide aguda. Tem que ser um tratamento muito rápido. Por isso, logo que eu internei, eu já comecei as químios, os tratamentos. Desde janeiro, eles já deram entrada para buscar um doador 100% compatível. Na minha família, tinha doadores 50% compatíveis comigo, seria um plano B. No caso da doença de transplante de medula, não tem uma fila. Eles procuram tanto no banco internacional, quanto no nacional, um doador perfeito para a sua medula.Após o transplante ser realizado, a filha de Roberto Justus explicou os próximos passos de seu tratamento. "A gente tem que esperar a medula pegar. Depois que a medula pegar, eu fico mais uma semaninha aqui pra ter certeza que eu estou bem. Então, eu vou pra casa com tem todo um acompanhamento. Vou ficar com esse cateter acho que uns 6 meses. Hoje foi uma grande vitória, um grande dia em todo o meu tratamento. Eu tenho que comemorar muito. Agora eu peço as orações e energias de vocês pra minha medula pegar, para dar tudo certo".