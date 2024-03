Mel Maia passeia com o namorado em shopping no Rio de Janeiro

Rio - Mel Maia aproveitou essa quarta-feira (27) chuvosa no Rio de Janeiro para passear ao lado do namorado em um shopping. A atriz distribuiu sorrisos para os fotógrafos presentes no local. Ela assumiu publicamente o seu relacionamento durante o ano novo, após posar com o companheiro em uma foto.

João Maria Pereira mora em Viana do Castelo, uma cidade litorânea localizada no Norte de Portugal, próxima de Braga e da fronteira com a Espanha. Com apenas 18 anos, ele pratica surfe desde os nove anos de idade.

A trajetória da atriz começou em 2010, quando ela tinha apenas cinco anos de idade e decidiu ingressar nas aulas de teatro. No entanto, foi em 2012 que ela ganhou reconhecimento nacional ao interpretar o papel de Rita na primeira fase da famosa novela "Avenida Brasil".



A atriz recebeu muitos elogios pela sua atuação, sendo notada pela sua segurança e talento em cena. Em 2013, ela foi a protagonista da novela "Joia Rara", dando vida à personagem Pérola, que representava a reencarnação de um mestre budista.



Em 2019, Mel Maia fez parte do elenco da novela "A Dona do Pedaço", desempenhando o papel de Cássia, uma adolescente que enfrenta desafios ao lidar com a orientação sexual de seu pai. Seu trabalho mais recente foi na série "Vai na Fé", em 2023, interpretando a personagem Guiga, uma influenciadora digital.

Relatar erro