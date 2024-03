Jojo Todynho posa de lingerie e mostra evolução da bariátrica após chegar aos 99 kg - Reprodução / Instagram

Publicado 28/03/2024 11:57 | Atualizado 28/03/2024 12:00

Rio - Jojo Todynho, de 27 anos, celebrou nesta quinta-feira (28), que chegou aos 99 kg após ter feito uma cirurgia bariátrica em agosto do ano passado , quando estava com 146 kg. Através do Stories do Instagram, a artista posou de lingerie e exibiu o corpão.