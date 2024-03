Pedro Scooby marca presença no jogo de futebol dos filhos após crítica de Luana Piovani - Reprodução / Instagram

Publicado 28/03/2024 16:39 | Atualizado 28/03/2024 16:54

Rio - Pedro Scooby mostrou nesta quinta-feira (28), no Stories do Instagram, que compareceu ao campeonato de futebol dos filhos em Portugal, onde as crianças moram com a mãe, a atriz Luana Piovani.

"Hoje o Dom e o Bem tem campeonato de futebol. Estou com a minha parceirinha aqui [Liz], que veio assistir os irmãos", falou o atleta, que estava na arquibancada para assistir ao jogo.



Nas imagens, Pedro aparece eufórico, pulando e comemorando após o pequeno Bem marcar um gol.



Ontem, Luana Piovani voltou a criticar a paternidade de Pedro Scooby. A artista falou sobre a mudança do primogênito, Dom, para o Brasil. "A sensação que tenho é que meu filho está trocando uma alcateia de lobos por uma de hienas".



Luana e Scooby se casaram em 2013 e se divorciaram em 2019 após 6 anos. Eles tiveram três filhos juntos: Dom e os gêmeos Liz e Bem.



Atualmente, Pedro está em um relacionamento com a modelo Cintia Dicker, com quem tem uma filha, a pequena Aurora, de 1 ano. Eles assumiram a relação em outubro de 2019, no Rock in Rio.