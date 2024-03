Zé Felipe revela que sente vergonha de rap que fez para defender Virginia e as filhas - Reprodução / Instagram

Zé Felipe revela que sente vergonha de rap que fez para defender Virginia e as filhasReprodução / Instagram

Publicado 28/03/2024 12:36 | Atualizado 28/03/2024 14:18

Zé Felipe, de 25 anos, confessou em entrevista ao podcast "Podpah", na noite da última quarta-feira (27), que se arrepende de ter feito o rap para defender a mulher, Virginia Fonseca e as filhas, Maria Alice e Maria Flor.

"Eu apaguei", disse ele, depois que a raiva passou. "Estava no banho, e quando fui me secar, parei para escutar. Pensei: 'Que disgreta...' Fingi que nem fiz", completou.A polêmica aconteceu em abril de 2023, quando o jornalista Evaristo Costa alfinetou a influenciadora dizendo que ela não "criava" as filhas. Para defender sua família, Zé fez um rap e publicou nas redes sociais. "Respeita as minhas Marias. Respeita uma mãe, a minha mulher", diz parte da letra.O cantor explicou que escreveu e gravou a música no mesmo dia da briga na internet, após ver Virginia chorando pelo ocorrido.