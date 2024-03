Martinho da Vila posa para fotos com as filhas - JC Pereira/ Agnews

Publicado 28/03/2024 11:31

Rio - Martinho da Vila, de 86 anos, lançou sua biografia em uma livraria da Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira. No local, o cantor e compositor recebeu o carinho das filhas, Mart'Nalia, Alegria e Analimar, e da mulher Cleo Ferreira, posou sorridente para fotos e distribuiu autógrafos.

"Martinho da vida’ é um livro de memórias que celebra a trajetória do Martinho da Vila para além dos holofotes dos palcos. Vulnerável e com a destreza que grandes escritores possuem com as palavras, Martinho evidencia as próprias dúvidas e contradições, convidando quem se propõe a ler esta obra a refletir, mas também permanecer de bem com a vida e manter a alegria sempre presente em um largo sorriso", diz uma publicação feita no Instagram do sambista.