Bruno de LucaReprodução/Instagram

Publicado 28/03/2024 19:42 | Atualizado 28/03/2024 19:49

Rio - Bruno De Luca, que está explorando a Tailândia por meio de uma viagem, compartilhou em seu perfil nas redes sociais parte das experiências que está tendo no país asiático.

O ator de 41 anos, dando uma pausa em sua carreira artística, publicou um vídeo nesta quinta-feira (28), mostrando as comidas "exóticas" que experimentou em sua estadia.

Ele experimentou escorpião, bicho da seda, pão chinês, sopa de saliva de andorinha e pão chinês de porco. Ele desafiou seus seguidores perguntando qual dessas iguarias eles experimentariam.

Khaosan Road é uma rua famosa em Bangkok, capital da Tailândia, conhecida por suas barracas de comida vendendo iguarias consideradas estranhas pelos ocidentais, como cobra, lesma, grilo, formiga e aranha.

De Luca iniciou sua carreira na TV Globo em 1993, estrelando na novela "Fera Ferida". Logo após, ele teve participações nas três primeiras temporadas de "Malhação".

Com o sucesso alcançado, Bruno também trabalhou como repórter no "Domingão do Faustão" em 1996. Ele também foi repórter do "Caldeirão do Huck", junto com Mariana Felício.

Desde 2009, Bruno é o apresentador do reality show de viagens "Vai pra Onde?", transmitido pelo canal Multishow.