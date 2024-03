Bruno de Luca compartilha fotos de viagem à Tailândia - Reprodução / Instagram

Bruno de Luca compartilha fotos de viagem à Tailândia Reprodução / Instagram

Publicado 25/03/2024 19:54 | Atualizado 25/03/2024 20:06

Rio - Bruno De Luca compartilhou alguns registros nesta segunda-feira (25), nas redes sociais, da sua viagem para a Tailândia. O apresentador, que anunciou uma pausa da carreira em dezembro do ano passado, está viajando sozinho e afirmou que escolheu o destino asiático por ser o país favorito que visitou com o programa "Vai Pra Onde?", do Multishow, no qual ele apresentava.

"Dump início da viagem pela Tailândia comigo", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários do post, internautas ficaram encantados com as fotos do apresentador. "Que viagem vibes! Amei te ver fazendo coisas que ama e compartilhando com a gente!", disse uma internauta. "Fotos lindíssimas! Parabéns!", escreveu outra. "Muito incrível, amo ver suas viagens", elogiou uma terceira.





Na ocasião, ele afirmou que faria uma pausa para aproveitar com a família. O artista é casado com Sthéfany Vidal, com quem tem uma filha, Aurora, de 1 ano. "Eu trabalho desde os 10 anos, sem parar, e eu não quero perder nenhuma parte da minha vida que eu acho importante.", disse ele. "Eu quero viajar muito! A gente vai continuar sempre com esse diálogo aberto aqui e eu conto muito com vocês! Até breve", finalizou. Bruno revelou sua pausa na carreira três meses depois do atropelamento de Kayky Brito. Na época, o apresentador apareceu em imagens de câmeras de segurança indo embora do local do acidente sem socorrer o amigo, com quem estava bebendo em um quiosque no Rio de Janeiro.