Mauro Diniz faz desabafo após ser vítima de assaltoReprodução do Instagram

Publicado 25/03/2024 14:52

Rio - O músico Mauro Diniz, de 72 anos, viveu momentos de tensão na Zona Norte do Rio, neste domingo. O filho de Monarco e membro da Velha Guarda da Portela foi vítima de assalto próximo a Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e teve o celular roubado. O artista deu detalhes do crime em um vídeo publicado no Instagram e revelou que teve uma arma apontada para sua cabeça.

"Hoje, às 14h, estava com a minha família, no carro de um amigo, e nós fomos abordados por meliantes em frente a Uerj, na (rua) São Francisco Xavier. Levaram meu celular, o carro do amigo, a bolsa da minha esposa, cartão de crédito, enfim...Nós estamos na realidade refém desses meliantes", lamentou Mauro.

"Então, só tem a Deus para nós recorrermos, porque é muito difícil você andar na cidade do Rio de Janeiro. Em todos os lugares que você passa, são lugares que você fica já assustado, se para um carro, uma moto... Não sei onde a gente vai parar com isso. Toda vez que saio de casa, faço minhas orações e estou agradecendo a Deus por estar com vida. Botaram o revólver na minha cabeça, enquadraram minha mulher, o amigo. Depois fomos para a delegacia, registrar lá a ocorrência", declarou.

"Eu todos os dias antes de sair de casa e, mesmo estando em casa, faço minha oração...Creio na oração... Creio que foi a mão de Deus ali. Perdi meu celular, o amigo perdeu o carro, mas são bens materiais, que a gente consegue rever. A vida não. A vida é uma só. Então, gente, um conselho que estou dando: a cidade do Rio de Janeiro está muito perigosa, sempre quando a gente sair, a gente deve fazer uma oração... Estou dando graças, já agradeci muito a Deus pela integridade física de todas as pessoas que estavam ali. Estamos bem, com saúde. Estou triste, porque sou carioca, adoro minha cidade, a gente adora sair para ir em determinados lugares e hoje em dia nos encontramos tolhidos no nosso ir e no nosso regressar, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente", concluiu.

Famosos reagiram ao desabado de Mauro. "Apesar de todo o susto que você e sua família passaram ,o senhor nos deixou essa linda mensagem, mestre. Amo tua vida, muito obrigado", comentou Buchecha. "Lamentável, né ídolo. Mas o mais importante é que estão todos bem", disse Pinha Presidente. "Tá difícil, mestre. Deus nos abençoe", afirmou Fabio Bêça, do Bom Gosto. "

Procurada pelo DIA, a assessoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro informou, em nota, que "o caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira). Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime".