Sasha Meneghel compartilhou cliques especiais no Lollapalooza ao lado do marido e Bruna MarquezineReprodução / Instagram

Publicado 25/03/2024 21:56 | Atualizado 25/03/2024 22:01

Rio - Sasha Meneghel, de 25 anos, abriu nesta segunda-feira (25), um álbum de fotos no Lollapalooza, em seu Instagram. Nas fotos, a estilista aparece curtindo muito os shows do último dia de festival ao lado do marido, João Lucas, e da amiga, Bruna Marquezine.