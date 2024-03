Mel Maia detalha experiência com novo carro que custa cerca de R$1 milhão - Reprodução / Instagram

Publicado 25/03/2024 17:43 | Atualizado 25/03/2024 18:09

Rio - Mel Maia, de 19 anos, comprou seu primeiro carro, uma BMW blindada, que custa cerca de 1 milhão de reais. Através do Stories no Instagram, a atriz falou com está sendo sua experiência e revelou que está bem cuidadosa com o veículo.

A artista relembrou que chegou a comprar um carro antes, mas presenteou o seu pai. "É a primeira vez que eu tenho um carro, só que meu primeiro carro foi logo uma BM [W]. Então, tem muitas coisas aqui nesse carro que eu não estou acostumada. Eu já explorei, tem TV atrás, na frente...". A artista relembrou que chegou a comprar um carro antes, mas presenteou o seu pai. "É a primeira vez que eu tenho um carro, só que meu primeiro carro foi logo uma BM [W]. Então, tem muitas coisas aqui nesse carro que eu não estou acostumada. Eu já explorei, tem TV atrás, na frente...".

"Eu to muito feliz, peguei minha carteira agora, comecei a dirigir. Pra mim isso tudo é muito novo, só tenho 19 anos", disse.



Mel ainda relatou que sente uma pressão muito forte no ouvido sempre que fecha a porta ou vidro do veículo, devido ele ser todo blindado. Além disso, ela revelou que briga com os amigos por baterem a porta do carro muito forte. "A porta do carro é muito pesada, todas as portas, porque o carro é blindado. Então, quando meus amigos entram aqui, na hora de fechar a porta eles batem com muita força, porque acham que a porta é leve", explicou.



"Eu virei o meu pai. Aquela pessoa muita chata com a limpeza do carro. Pra entrar no meu carro depois da praia tem que tirar até o último grão de areia", contou.