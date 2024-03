Anitta durante sua viagem sozinha pela Escócia e Groenlândia - Reprodução / Instagram

Publicado 25/03/2024 16:39

Rio - Anitta compartilhou nesta segunda-feira (25), em suas redes sociais, cliques de sua viagem pré-aniversário pela Escócia e Groenlândia. A cantora, que viajou sozinha, revelou alguns perrengues que passou nos locais.

"Este ano, antes do meu aniversário, decidi viajar sozinha para me conectar comigo mesma e com a natureza. Passei 10 dias experimentando as coisas boas e as ruins de estar só num lugar desconhecido. Foi incrível. Quanta coisa curiosa e especial aconteceu esses dias. Escócia - Groenlândia", escreveu a artista na legenda da publicação.

A cantora, que anunciou recentemente seu novo álbum "Funk Generation", dividiu com seus seguidores através do Stories no Instagram as situações inusitadas que viveu na viagem.



"Muita gente perguntando sobre a vigem que fiz sozinha, fui pra Escócia e pra Groelândia, era meu sonho viajar sozinha, sempre quis fazer isso. Era um sonho de Larissa, não tem nada a ver com Anitta. Estar sozinha não é tão fácil assim, quando a gente é mulher, lembra disso".



Anitta relembrou sua ida a uma balada sozinha na Escócia. "Resolvi ir embora, saí e tinha um taxi na frente. Quando andei em direção ao taxista, ele falou assim: "Meu deus, você é muito linda", eu respondi: "Moço, agora estou com medo de entrar nesse taxi. Meu hotel no meio do mato, e eu vou entrar sozinha depois de você falar que eu sou muito linda". Aí eu liguei pro me pai, pedi pra ele ficar no telefone até eu chegar no hotel".



Ela também contou sobre outra situação em um bar. "Tinha uns caras sentados e eu pedi pra deixar o casaco com eles. Eles começaram a conversar comigo e disseram 'você é alguém, não é uma pessoa regular, acho que você é artista, atriz ou cantora'. Falei que eu era dentista. E fiquei lá com eles, mas mandei uma foto desses caras pra minha família e compartilhei minha localização, vai que eles tentam fazer algo".