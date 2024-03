Arthur Aguiar explica uso de óculos escuros à noite - Reprodução

Arthur Aguiar explica uso de óculos escuros à noiteReprodução

Publicado 25/03/2024 20:11

Rio - Arthur Aguiar utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (25), para explicar o motivo de estar usando óculos escuros à noite. O ator, que é um dos convidados do "MesaCast BBB 24" de hoje, revelou que teve uma reação alérgica a um procedimento antigo e que por isso, vai precisar estar de óculos no programa.

"Como vocês podem ver eu estou de óculos escuro à noite. Por que? Eu já vou adiantar logo a história. Acordei hoje com uma reação alérgica muito forte de um procedimento que eu fiz em outubro do ano passado. Eu acordei hoje com o rosto muito inchado, com os olhos muito inchados", contou.

Arthur, então, contou que optou por usar o acessório para estar no programa. "Não é marra, não é onda, não é falta de educação, é realmente um problema que eu estou tendo nesse momento e para eu não deixar de participar, essa é a única solução que foi encontrada para eu poder estar presente.