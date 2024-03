Jeniffer Dias estrela e dirige novo clipe de Jorge Aragão - Divulgação/ Yves Lohan

Publicado 25/03/2024 16:52

Rio - Após encarar sua primeira protagonista com a série "No Ano Que Vem", do Canal Brasil, ao lado de Julia Lemmertz, agora, Jeniffer Dias celebra sua participação como atriz e diretora no novo clipe de Jorge Aragão, "Depois que Aprendi", que será lançado nesta segunda (25), no "TVZ", do Multishow, e depois vai para o Youtube do cantor.

Para o DIA, a artista conta como se sentiu com o convite. "Fui convidada para não só estrelar o clipe da música 'Até que Aprendi', do grande mestre Jorge Aragão, mas também para dirigir. Fiquei completamente emocionada com o convite por estarmos falando de Jorge Aragão! Minha família é do samba, e eu cresci escutando as canções dele. Sou fã! Depois do convite aceito, cheguei a sonhar com o roteiro", afirma.

Jeniffer, então, relata como foi o processo criativo. "Eles me deram total liberdade para criar, escolher parte da equipe e, fazendo uma brincadeira com o nome da música, eu realmente 'Até que Aprendi' (risos), já que é a minha primeira vez dirigindo um vídeo clipe. Nessa condução, deixei no filme todo amor e poesia que sinto ao ouvir a música", diz.

"Até Que Aprendi", lançada no início do mês para celebrar os 75 anos de Jorge Aragão, é uma releitura do sucesso composto pelo cantor e gravado pelo Art Popular.