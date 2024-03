Rebecca leva a mãe e sua filha, Morena, para a Disney - Reprodução

Publicado 25/03/2024 22:23

Rio - Rebecca está realizando mais um sonho: a cantora levou a sua mãe, Cristina, e a filha, Morena, de 6 anos, para conhecer a Disney pela primeira vez. Para o DIA, a artista não escondeu a emoção com a nova conquista e ressaltou a importância do funk em sua vida.

"Essa viagem representa a realização de um sonho não só meu, mas de toda a minha família. Minha mãe nunca tinha viajado para fora do Brasil e agora ela está aqui na Disney, se divertindo muito. É muito emocionante ver a felicidade dela. Para a Morena, então, nem se fala. Ela está encantada com tudo. Essa viagem simboliza tudo o que funk me proporcionou. É a prova de que tudo é possível quando se tem fé", disse.

Rebecca, que recentemente lançou a música "Aquecimento da Rebecca" , marcando seu retorno às origens, afirmou que poder proporcionar momentos como esse é a maior recompensa que sua carreira artística poderia dar. "Eu vim de uma comunidade no Rio de Janeiro, graças ao funk, pude comprar minha casa, realizar muitos sonhos como esse esse de agora“, ressaltou.

"O funk não apenas me deu voz e visibilidade, mas também me permitiu expressar minha identidade, minhas origens e minhas lutas. Eu vim de baixo, lutei muito contra preconceitos, com muita descriminação que existe não apenas no mundo musical, mas em toda a sociedade, e graças ao funk, nossa música de favela, estou conseguindo realizar sonhos e alcançar muito mais do que um dia imaginei. Quero sempre inspirar outros a nunca desistirem de seus sonhos", contou.