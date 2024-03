Murilo Benício posa ao lado de Pietro - Reprodução / Instagram

Publicado 25/03/2024 17:11

Rio - Murilo Benício compartilhou fotos nesta segunda-feira (25), em seu Instagram, com seu filho caçula, Pietro, de 18 anos, nos bastidores de um trabalho juntos. O jovem é fruto do antigo casamento do ator com Giovanna Antonelli.

fotogaleria

"Dia de trabalhar com o filhão", escreveu o ator na legenda da publicação.

Internautas correram para os comentários para elogiar e brincar com pai e filho. "O Clone", brincou uma seguidora. "Então esse é o clone da vida real?", emendou outra. "Lindos. Ele é a tua cara", escreveu mais uma. "Meu Deus do céu que lindezas" , enalteceu a fã.



Murilo e Giovanna se conheceram e se casaram durante as gravações da novela "O Clone", da TV Globo, em 2001. Em 2005 eles se separaram e são grandes amigos até hoje. Além de Pietro, Murilo também é pai de Antonio Benício, de 26, da relação com Alessandra Negrini.