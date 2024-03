Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo - Reprodução / Instagram

Publicado 25/03/2024 21:40

Rio - A equipe de Anderson Leonardo, do Molejo, repudiou, nesta segunda-feira (25), as notícias falsas sobre o estado de saúde do cantor, que luta contra um câncer e está internado em estado grave . A nota divulgada no Instagram do grupo ressaltou que o cantor está vivo.

"A assessoria do grupo Molejo repudia as falsas notícias sobre o quadro divulgado do nosso cantor Anderson Leonardo. Ele está internado, o quadro dele é grave, mas ele está vivo e continua sob cuidados e acompanhamento médico. Pedimos à todos que continuem em orações.

Anderson foi diagnosticado com um câncer na região da virilha em outubro de 2022. Cinco meses após celebrar a cura, ele precisou retomar o tratamento no ano passado. O artista, que havia recebido alta no último dia 19, voltou a ser internado em estado grave no último domingo (24).