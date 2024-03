Internautas vão à loucura após confirmação do show de Madonna no Rio - Reprodução

Publicado 25/03/2024 15:58

Rio - A confirmação do show de Madonna no Rio de Janeiro levou os internautas à loucura nesta segunda-feira (25). Depois de muitas especulações, agora é oficial: a cantora vai se apresentar gratuitamente na Praia de Copacabana no dia 4 de maio e os fãs da Rainha do Pop vibraram com a novidade.

Em um vídeo publicado nas redes sociais de um banco que a cantora é patrocinada, ela ressaltou: "Eu sou feita de futuro. Isso é dedicado a todos os meus fãs no Brasil por me proporcionarem tanto amor daqui. Obrigada".

Nos comentários, os admiradores de Madonna não esconderam a emoção. "A gente ganhou um show de presente da Madonna, que loucura!", escreveu uma internauta. "A maior estrela de todos os tempos", disse outra. "O evento do ano no Brasil. O Rio de Janeiro nunca mais será o mesmo depois desse show, vai ser histórico", pontuou uma fã.

A euforia continuou no X, antigo Twitter. "Se a Madonna acha que eu vou me abalar em pleno 4 de maio em meio a mais de 1 milhão de pessoas em plena praia de Copacabana com risco de arrastão e assalto ela está completamente CERTA", brincou um internauta. "HOJE vai ser o dia inteiro ouvindo Madonna, lamento muito, afirmou outro. "o MAIOR show da carreira da Madonna vai ser aonde? Vai ser no Brasil", comemorou uma pessoa.

O show faz parte da turnê "The Celebration Tour", que comemora seus 40 anos de carreira de Madonna. A apresentação vai ser transmitida pela TV Globo, Multishow e Globoplay e está prevista para começar entre 21h30 e 21h45, com duas horas de duração. A organização do evento espera um público de 1 milhão de pessoas ou até mais e o esquema de segurança será o mesmo do ano novo carioca, com revistas e pontos de bloqueio.