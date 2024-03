Oruam se apresenta no Lollapalooza vestindo camisa com foto do pai, o traficante Marcinho VP - Natália Rampinelli/ Agnews

Oruam se apresenta no Lollapalooza vestindo camisa com foto do pai, o traficante Marcinho VPNatália Rampinelli/ Agnews

Publicado 25/03/2024 10:21

Rio - O rapper Oruam publicou uma sequência de stories no seu perfil do Instagram, neste domingo (24), após receber diversas críticas. Durante seu show no Lollapalooza, o artista vestiu uma camisa que exibia a foto do seu pai, o traficante Marcinho VP, seguido da palavra "Liberdade".