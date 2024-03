Victor Hugo despenca de palco durante show - Reprodução

Victor Hugo despenca de palco durante showReprodução

Publicado 25/03/2024 09:16 | Atualizado 25/03/2024 09:25

Rio - O cantor Victor Hugo, dupla de Diego, levou um grande susto durante um show da dupla na última semana. O sertanejo despencou de uma estrutura do palco logo no início da apresentação. Apesar do ocorrido, o artista não se feriu. Um vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais da dupla.

fotogaleria

"É porque eu não caio mais em papinho de ex. Eu:", dizia a legenda da publicação. No mesmo perfil, Victor tranquilizou os fãs e disse que estava bem. "Obrigado pelas mensagens de carinho. Obrigado também pelas risadas (risos). Estou bem", afirmou. Nos comentários, o sertanejo ainda brincou: "É aquele ditado né.. só vê as pinga(sic) que tomo, e não vê os tombo que eu levo".