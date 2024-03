MC Livinho faz tributo a Michael Jackson no último dia do Lollapalooza - Leo Franco/ AgNews

MC Livinho faz tributo a Michael Jackson no último dia do LollapaloozaLeo Franco/ AgNews

Publicado 24/03/2024 19:04 | Atualizado 24/03/2024 19:08

Rio - MC Livinho fez um tributo a Michael Jackson em seu show no Lollapalooza, neste domingo (24), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e impressionou os internautas. O nome do cantor chegou a ficar nos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.

fotogaleria

"Livinho, artista demais", escreveu uma pessoa. "O Livinho é: Cantor, dançarino, jogador profissional de futebol, lutador, gostoso… facilmente o artista mais completo do Brasil atualmente", afirmou uma admiradora. "Esse cara é sensacional", disse uma internauta.

A apresentação de Livinho ainda teve participação de Rodrigo Teaser, cover oficial do Rei do Pop. O artista já havia mostrado que estava tendo aulas do "Moonwalker", famoso passo de Michael Jackson, com o intérprete.

Confira:

ainda pensando na homenagem que o livinho fez pro michael jackson pic.twitter.com/8fePYMiNBU — paiva (@paiva) March 24, 2024

Livinho cantando Michael Jackson com o Rodrigo Teaser, sósia oficial do Michael no mundo. QUE MOMENTO! pic.twitter.com/r3H5ps7eiQ — TrechoNews (@trechonews) March 24, 2024

No começo do mês, Livinho contou em seu Instagram sobre a escolha da homenagem em seu show no festival. "Quando eu recebi esse convite para cantar no Lollapalooza, de imediato, assim, eu já pensei: 'Pô, tenho que entregar a minha melhor performance. E a minha melhor perfomance vai ser oferecendo um tributo ao Michael Jackson", disse.