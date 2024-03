Pocah aparece no Google como filha de Léo Pereira - Reprodução

Publicado 23/03/2024 22:55

Rio - Pocah se divertiu, neste sábado (23), ao descobrir um erro no Google que mostra como se ela fosse filha de Léo Pereira, jogador do Flamengo. Em seu story do Instagram, a cantora brincou com a suposta relação entre ela e Karoline, atual namorada do atleta.

"Uma seguidora foi pesquisar alguma coisa a meu respeito, minha altura, não sei, aí pesquisou 'Pocah' no Google e foi ver minha família. Está lá: mãe, Marinez Queiroz, pai Léo Pereira. Quando você clica, vai para o perfil do 'Karolino', entendeu? Ou seja, se o Karolino é meu pai, Karoline é minha madrasta. Logo, a Ceci é minha meia-irmã, logo, ela é tia da Toya e Ronan é genro de Karolino, entendeu?", brincou.

Tudo começou no X, antigo Twitter, quando uma internauta revelou o bug do mecanismo de pesquisa. "Pocah, é verdade que seu pai é o Léo Pereira? (risos)", escreveu ao mostrar imagens do erro. A artista então respondeu: "Gente, é real. eu fui lá no Google pesquisei e realmente o Léo Pereira tá como meu pai (risos).

Ao saber do ocorrido, o jogador entrou na brincadeira: "Virei pai da Pocah e não estou sabendo?". Karolinne também reagiu: "Madrasta ama, madrasta cuida".

gente É REAL eu fui lá no Google pesquisei e realmente o Léo Pereira tá como meu pai kkkkkkkkkkkkkkkkk (?) https://t.co/7HLLnMmZDs — pocahs ideia (@Pocah) March 22, 2024