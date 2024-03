Ana Hickmann e Edu Guedes posam ao lado de Gil do Vigor - Reprodução

Ana Hickmann e Edu Guedes posam ao lado de Gil do VigorReprodução

Publicado 24/03/2024 17:59

Rio - Ana Hickmann e Edu Guedes, que recentemente assumiram o namoro, posaram ao lado de Gil do Vigor, neste domingo (24). Em seu story do Instagram, a apresentadora compartilhou um registro do primeiro encontro com o ex-BBB e economista, ressaltando que adoraram conhecê-lo.

"Gil do Vigor, amamos te conhecer!", escreveu Ana na publicação. Gil, por sua vez, reagiu à declaração. "Amei conhecer vocês pessoalmente", afirmou, seguido de um coração. O ex-BBB, que faz doutorado em Economia na Califórnia, nos Estados Unidos, está aproveitando uns dias no Brasil.