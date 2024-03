Ana Hickmann e Edu Guedes - Reprodução/Instagram

Ana Hickmann e Edu GuedesReprodução/Instagram

Publicado 14/03/2024 08:47

Rio - Ana Hickmann, de 43 anos, falou sobre o namoro com Edu Guedes durante uma interação com os internautas no fim de uma transmissão ao vivo no Instagram, nesta quarta-feira, sobre superação e empoderamento feminino. A apresentadora do "Hoje em Dia" agradeceu o apoio que tem recebido dos fãs após confirmar o namoro com o chef de cozinha e disse que sua vida está "1.000 % melhor".

"Ana, estou chocada, Ana e Edu. Essa notícia melhorou meu dia 1000%.'", disse uma internauta. "Pronto, a primeira resposta. O meu dia... A minha vida também melhorou 100%. 1.000%, melhor, 1.000%!", declarou Ana.

Em seguida, ela voltou a negar os rumores de que estaria grávida. "Se eu tô grávida? Não, gente, eu não tô grávida. Eu não tô grávida", reforçou. Outra fã, então, quis saber o que a apresentadora fazia para ser tão linda: "Uma única palavra: amor. Pronto, falei", respondeu Ana.

Por fim, a apresentadora agradeceu o carinho dos admiradores e ressaltou que todos merecem ser felizes. "Gente, muita obrigada por estarem juntos comigo aqui. Por estarem me apoiando, apoiando o Eduardo também. Tá sendo um momento muito delicado, e ao mesmo tempo muito especial...E a live de hoje foi para poder compartilhar experiências e compartilhar um pouco da nossa vida também. Todos nós merecemos ser felizes, merecemos algo de melhor na vida e merecemos mais liberdade", finalizou.