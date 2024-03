Bruno Gagliasso e Romulo Estrela impressionam ao surgirem carecas para filme de Drauzio Varella - Reprodução DO Instagram

Publicado 14/03/2024 17:52

Rio - Bruno Gagliasso, de 41 anos, e Romulo Estrela, de 40, surpreenderam os seguidores do Instagram, nesta quinta-feira (14). Os atores compartilharam fotos completamente carecas e comemoraram o término das filmagens de "Por Um Fio", longa inspirado na história de Drauzio Varella sobre a perda do irmão para o câncer.

"Missão cumprida. As filmagens de 'Por Um Fio' acabaram, mas essa história não acabará dentro de nós. Carregaremos, com orgulho, as marcas desse trabalho. No corpo, nos cabelos e, principalmente, na alma. Obrigado a cada pessoa que faz parte desse projeto. Foi fundamental contar com vocês", escreveram na postagem conjunta.No filme, Bruno viverá Fernando, irmão de Drauzio, que morreu de câncer de pulmão. Já Romulo, fará o famoso médico oncologista.