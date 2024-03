Nanda Costa posa sem maquiagem e desabafa sobre envelhecimento da pele - Reprodução / Instagram

Publicado 14/03/2024 19:18

Nanda Costa, de 38 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram, fotos de cara limpa e sem filtro. A atriz reclamou da falta de viço na pele com a idade e revelou que está fazendo procedimentos estéticos para tratar a falta de colágeno.

"Cadê a galera 35+ daqui? Também está sentindo na pele o colágeno se esvaindo? Esse ano eu faço 3.8. Vai cair, não tem jeito. Mas estou trazendo pro feed o meu puro suco de colágeno! Laser pra pele grudar na cara, laser pra manchas, poros, linhas finas, aff", escreveu a artista na legenda da publicação.



A atriz é casada com Lan Lanh e são mães das gêmeas Kim e Tiê.