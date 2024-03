Lázaro Ramos deu susto em Ana Maria Braga com anúncio em meio a onda de separações - Reprodução/TV Globo

Lázaro Ramos deu susto em Ana Maria Braga com anúncio em meio a onda de separações

Publicado 14/03/2024 18:49 | Atualizado 14/03/2024 19:00

Rio - Lázaro Ramos compartilhou um vídeo nas redes sociais contando sobre as mudanças feitas em sua vida após ser internado com estafa.

"Precisei me afastar um pouquinho do trabalho há umas semanas e pisar no freio e desde lá tenho pensado, queria conversar com a turma que me segue pra falar sobre esse momento", iniciou ele.

A ideia, segundo o ator, é compartilhar algumas coisas que aprendeu e quer adotar em sua vida pra continuar fazendo o que ama, mas mantendo o equilíbrio.

"Tenho pensado muito em manter a comunicação transparente com todo mundo ao meu redor para criar um ambiente sem neuras desnecessárias, incentivando para que as pessoas se cuidem também porque quando o ambiente a nossa volta está saudável, a gente também fica mais saudável", complementa.

Lázaro também usou a estratégia de criar uma lista para organizar as coisas que tem que fazer. "Pra ter um pouco de foco e conseguir fazer uma coisa de cada vez. E eu tenho estabelecido também metas pensando no que é suficiente pra mim, pra reduzir a pressão na mente e conseguir comemorar cada pequeno avanço. E mais importante do que isso, descansado, antes de dar o próximo passo. Compreender que cada coisa tem o seu momento e a gente não precisa fazer tudo ao mesmo tempo é muito importante. Estou dedicando mais tempo à família, aos amigos e aos cuidados da saúde física e mental", concluiu.